Ski alpin: Ski-Star Vonn bei Weltcup in Crans-Montana heftig gestürzt

2 Lindsey Vonn stürzte bei der Abfahrt von Crans-Montana schon nach wenigen Sekunden. Foto: Pier Marco Tacca/AP/dpa

Lindsey Vonn ist die große Favoritin auf Olympia-Gold. Doch just bei der Generalprobe für die Winterspiele stürzt die Amerikanerin. Hat sie sich dabei folgenschwer verletzt?











Crans-Montana - Ski-Star Lindsey Vonn ist bei der Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana heftig gestürzt. Die Amerikanerin kam bei dem Rennen in der Schweiz schon nach wenigen Fahrsekunden nach einem Sprung zu Fall und rutschte in ein Fangnetz. Die 41-Jährige, die beste Abfahrerin des Winters und Favoritin auf Olympia-Gold, stand erst zögerlich wieder auf, nachdem sich einige Betreuer um die Sportlerin gekümmert hatten. Vonn konnte dann zwar wieder mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das Knie.