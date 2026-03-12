Ski alpin: Ski-Star Shiffrin macht erhaltene Hassnachrichten publik

Mikaela Shiffrin ist die beste Skirennfahrerin der Gegenwart. Bei Olympia holt sie Slalom-Gold. Weil sie sich auch politisch äußert, erhält sie Hasskommentare. Einige davon macht sie nun öffentlich.
Are - Die US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat Hassnachrichten veröffentlicht, die sie rund um die Olympischen Winterspiele online erhalten hatte. In einem Beitrag bei Instagram teilte die beste Alpin-Athletin der Gegenwart einige der Kommentare. "Du bist ein verdammter Witz", schrieb da etwa jemand und nannte Shiffrin ein "wertloses Stück Scheiße".