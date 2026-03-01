2 Emma Aicher feierte in Soldeu ihren zweiten Podesterfolg. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa

Emma Aicher unterstreicht ihr Top-Form auch im zweiten Super-G in Andorra. 24 Stunden nach dem Erfolg der Deutschen ist diesmal eine andere schneller.











Soldeu - Emma Aicher hat ihre Topform bestätigt und beim Weltcup von Andorra einen weiteren Podestplatz eingefahren. Nur 24 Stunden nach dem Sieg legte die beste deutsche Skirennfahrerin mit Rang zwei im zweiten Super-G nach. Die 22-Jährige wurde in Soldeu diesmal nur von Sofia Goggia aus Italien bezwungen - 0,24 Sekunden fehlten Aicher zum Doppelerfolg. Die zweite DSV-Starterin Kira Weidle-Winkelmann verpasste wegen eines groben Fehlers im Mittelteil die Top Ten und lag nach 30 Fahrerinnen auf dem 14. Platz.