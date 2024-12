Ski Alpin: Ski-Star Sarrazin nach Operation wach und bei Bewusstsein

1 Cyprien Sarrazin war beim Training in Bormio schwer gestürzt. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa

Nach dem schweren Sturz von Cyprien Sarrazin im Abfahrtstraining von Bormio gibt es vom französischen Skiverband weitere positive Nachrichten.











Bormio - Skirennfahrer Cyprien Sarrazin ist nach seinem schweren Sturz im Abfahrtstraining von Bormio erfolgreich am Kopf operiert worden und mittlerweile auch wieder bei Bewusstsein. Er sei wach und sein Zustand stabil, teilte der französische Verband am Samstagnachmittag mit. Sarrazin war am Freitagabend operiert worden und hatte sich zunächst weiter im künstlichen Koma befunden.