Ski Alpin: Kreuzbandriss: Saison für Ski-Star Hirscher beendet

1 Marcel Hirscher erlitt im Training einen Kreuzbandriss. Womöglich ist seine Karriere nun beendet. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Skirennfahrer Marcel Hirscher verletzt sich im Training schwer. Der Winter ist für den Rückkehrer gelaufen - womöglich sogar seine Karriere.











Reiteralm - Ski-Star Marcel Hirscher hat sich im Training schwer verletzt und fällt für den Rest der Saison aus. Womöglich ist damit auch die Karriere des 35-Jährigen beendet. "Was bleibt, ist die Liebe zum Skifahren", schrieb Hirscher bei Instagram. Dazu postete er ein Video, das ihn bei einer Trainingsfahrt auf der Reiteralm in Österreich zeigt. Bei dieser erlitt der achtmalige Gesamtweltcupsieger am Montag einen Kreuzbandriss im linken Knie. Der Routinier rutschte an einer Stelle kurz weg, ohne zu stürzen. Im Video ist ein Schmerzensschrei zu hören.