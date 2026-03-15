3 Emma Aicher belegt den zweiten Platz im Slalom von Are Foto: Marco Trovati/AP/dpa

US-Star Mikaela Shiffrin dominiert den Slalom von Are, Emma Aicher hält aber mit. Die Entscheidung über den Gesamtweltcup fällt erst in der letzten Woche der Saison.











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Are - Im Kampf um den alpinen Gesamtweltcup hat Mikaela Shiffrin ihren Vorsprung auf die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher wieder etwas ausgebaut. Dank ihres achten Slalom-Siegs in diesem Winter liegt die Amerikanerin nun 140 Punkte vor ihrer Verfolgerin. Aicher wurde in Are mit einem Rückstand von 0,94 Sekunden starke Zweite und büßte nur 20 Zähler ein. Für die 22-Jährige war es die beste Weltcup-Platzierung im Slalom ihrer Karriere.