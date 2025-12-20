Zwei Jahre lang fährt Kira Weidle-Winkelmann der alpinen Konkurrenz oft nur hinterher. Nun gelingt - just in der Olympia-Saison - ein starkes Comeback: In Val d'Isère schafft sie es auf das Podest.
Val d'Isère - Die deutschen Skirennfahrerinnen feiern den nächsten Podesterfolg dieses Olympia-Winters. Kira Weidle-Winkelmann wurde bei der Abfahrt von Val d'Isère Zweite und verwies sogar US-Star Lindsey Vonn knapp auf den dritten Rang. Schneller als die beiden war nur Siegerin Cornelia Hütter aus Österreich. Die zweite deutsche Starterin Emma Aicher verpasste eine Woche nach ihrem famosen Abfahrtssieg von St. Moritz das Podest als Zehnte.