1 Lange Zeit ein unverzichtbares Utensil im Alltag: die Maske. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die einen jubeln, weil die strengen Corona-Beschränkungen endlich gefallen sind. Doch nicht alle sind darüber glücklich. Im Stuttgarter Gemeinderat werden auch kritische Stimmen laut.















Die Sieben-Tage-Inzidenz geht auch in der Landeshauptstadt sei März zurück. „Der Gipfel der aktuellen Corona-Welle ist deutlich überschritten“, erklärte Annette Galante-Gottschalk vom städtischen Gesundheitsamt am Montag im Sozialausschuss des Gemeinderats. Am Montag lag der Wert aber immer noch bei 689,5 Fällen pro 100 000 Einwohnern. Trotz einer „Entspannung der Lage“ habe man weiterhin einen „sehr hohen Infektionsdruck“, betonte Amtsleiter Stefan Ehehalt in dem Gremium. Nun komme es stärker auf die „Verantwortung des Einzelnen“ an, sich nach wie vor umsichtig zu verhalten, so Ehehalt.

Omikron-Variante nicht so harmlos

Einige Fraktionen machten deutlich, dass sie nicht glücklich darüber sind, dass nun „alle Schranken gefallen sind“, wie das Maria Hackl von der SPD formulierte. Guntrun Müller-Enßlin vom Linksbündnis ist nicht die einzige, die besorgt ist, dass die aktuellen Zahlen das Infektionsgeschehen nicht mehr abbilden. Dass nun auch bei großen und voll besetzten Veranstaltungen keine Masken mehr getragen werden müssen, bereitet der Stadträtin Unbehagen. „Ich fürchte, dass uns das noch auf die Füße fällt“, erklärte Müller-Enßlin. Und dass auch die Omikron-Variante nicht so harmlos sei, wie manche meinten, habe sie am eigenen Leib erfahren. Trotz eines nicht schweren Krankheitsverlaufes leide sie noch immer an Long-Covid, erzählte die Stadträtin. „Das ist nicht lustig, ich möchte die Krankheit nicht noch einmal bekommen.“

Nur wenige Reinfektionen registriert

Insgesamt 166 202 Infektionsfälle hat man in Stuttgart seit Beginn der Corona-Pandemie registriert (am Montag lag das Plus noch immer bei 1398 Fällen), 668 Menschen sind verstorben. An „Reinfektionen“, also nochmaligen Infektionen hat man bisher rund 2300 Personen registriert, das seien rund 1,4 Prozent aller Fälle und „relativ wenige“, so Annette Galante-Gottschalk.

Die Impfquote hat sich kaum mehr nach oben bewegt, sie liegt bei 70,3 Prozent bei den Zweitimpfungen, 51,7 Prozent sind auch geboostert. Bei den Geflüchteten aus der Ukraine liegt die Zweitimpfquote nur bei 34,9 Prozent. Bei den bisher 31 282 in Unterkünften vorgenommenen Schnelltests lag die Positivrate aber nur bei 0,61 Prozent, bei den Stuttgartern bei 3,1 Prozent. Das dürfte nach Ansicht des Gesundheitsamts darauf zurückzuführen sein, dass von den Ukraineflüchtlingen alle getestet werden, bei den übrigen aber vor allem anlassbezogen, wenn Symptome vorliegen.

Impfstandorte werden reduziert

Angesichts der nur noch sehr geringen Nachfrage wird auch in der Landeshauptstadt die Impfinfrastruktur reduziert. So wird es bald nur noch vier Impfstandorte geben, in der Schleyerhalle, in Feuerbach, am Charlottenplatz sowie im Katharinenhospital. Das Testzentrum auf dem Wasen soll Ende Mai auch geschlossen werden. Man bleibe aber im „Stand-by-Modus“, betonte Annette Galante-Gottschalk, sodass man alles auch schnell wieder hochfahren könne. Auch Sibel Yüksel von der FDP legt Wert darauf, dass die Stadt sich vorbereitet, falls im Herbst die nächste Coronawelle kommt.