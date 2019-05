1 In Heilbronn wurde ein skelettiertes Bein gefunden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Nachdem am Sonntag ein skelettiertes Bein am Neckarufer in Heilbronn gefunden wurde, entdeckten Polizisten nun weitere Knochenteile.

Heilbronn - Nachdem am Sonntagabend ein skelettiertes Bein am Neckarufer in Heilbronn gefunden worden war (wir berichteten), hat die Kriminalpolizei Heilbronn im Laufe des Montags weitere Knochenteile an der Fundstelle im Bereich der Kläranlage in der Austraße im Unterholz entdeckt.

Wie die Polizei meldet, kann derzeit allerdings noch nicht bestimmt werden, ob es sich dabei um männliche oder weibliche Knochen handelt. Die Knochenteile sollen noch im Laufe des Dienstags bei der Gerichtsmedizin untersucht werden, unter anderem soll die DNA bestimmt werden. Kräfte der Polizei suchen auch weiterhin im schwer zugänglichen Unterholz.