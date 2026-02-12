Wladislaw Heraskewytsch will weiter mit seinem besonderen Kopfschutz an den Start gehen. Kurz vor Start des Skeleton-Rennens wendet er sich erneut an das IOC.
Cortina d'Ampezzo - Im Helm-Streit mit dem IOC fordert der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch kurz vor Beginn des olympischen Rennens erneut ein Einlenken des Internationalen Olympischen Komitees. "Ich hoffe sehr auf eine Antwort vor dem Start des Skeleton-Wettbewerbs", teilte 27-Jährige am Morgen auf Instagram mit. Er will weiter den vom IOC verbotenen Kopfschutz mit Bildern von im Krieg getöteten Sportkollegen tragen.