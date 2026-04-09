Während europaweit Skateshops schließen, geht Arrow & Beast neue Wege: Mit Kaffeeecke, Kunst-Events und nachhaltiger Streetwear will Inhaber Oliver Merkelbach sein Geschäft retten.
Beim Drop der neuesten Kollektion des Skateshops Arrow & Beast ist der Laden voll. Wer an diesem Samstagnachmittag im April die Tübinger Straße entlang läuft sieht vor der Tür Skater sitzen, die rauchen, sich unterhalten. Ginge es nach Oliver Merkelbach, dem Besitzer des Stuttgarter Shops, dürfte das immer so sein. Doch wie viele Läden kämpft auch er aktuell mit stark rückläufigem Absatz. Um gegenzutreten, geht man im Arrow & Beast künftig neue Wege. Denn aufgeben kommt nicht infrage.