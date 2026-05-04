Der Europäische Kultursommer in Fellbach hat für knapp drei Monate die drei nordischen Königreiche Schweden, Norwegen und Dänemark zu Gast. Großes Eröffnungsfest ist am Wochenende.
Nur noch wenige Tage, dann sind unterm Kappelberg so ziemlich alle ein bisschen hygge. Denn der Europäische Kultursommer in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat drei skandinavische Länder zu Gast – mit Schweden, Norwegen und Dänemark sind es die drei nordischen Königreiche, die während der kommenden knapp drei Monate in mehr als 50 Veranstaltungen ausgiebig beleuchtet werden.