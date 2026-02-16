Skandalumwobener Musiker: Was macht Gil Ofarim mit seinem Geld vom RTL-Dschungelcamp?

Er erhält eine Antrittsgage für seine Teilnahme beim RTL-Dschungelcamp - und 100.000 Euro für die Krönung zum Dschungelkönig obendrauf. Das hat der Musiker mit dem Geld geplant.
Gil Ofarim will das Geld, das er mit seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp verdient hat, unter anderem für eine Bleibe in München in der Nähe seiner Kinder ausgeben. Das sagte der Sänger in einem Interview mit Frauke Ludowig, das Teil der RTL+-Dokumentation „Der Fall Gil Ofarim“ ist. Er erhalte eine Antrittsgage und 100.000 Euro für den Sieg als Dschungelkönig, sagte der 43-Jährige. Wie viel Gage er erhielt, ist nicht bekannt.