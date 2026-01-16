Laut einer anonymen Quelle soll Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor am 25. Januar 2026 aus seiner Royal-Lodge ausziehen. Dort wurden bereits Umzugswagen gesichtet, während beim neuen Anwesen Renovierungsarbeiten stattfinden. Wo Ex-Frau Sarah Ferguson unterkommt, ist noch unklar.

Der Auszugstermin aus der Royal-Lodge in Windsor von Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll nun feststehen. Dies berichtet das britische "Hello!"-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Diese sagte dem Magazin: "Andrew und Sarah müssen bis zum 25. Januar ausziehen".

Andrews Ex-Frau, Sarah Ferguson (66), die mit ihm auf demselben Anwesen wohnt, werde wohl nicht mit Andrew in das neue Haus auf dem Sandringham Estate ziehen. "Sarah hat ihm all die Jahre die Treue gehalten, ist aber nun bereit, ihren eigenen Weg zu gehen." Außerdem wolle Ferguson auch nicht bei ihrer ältesten Tochter, Prinzessin Beatrice (37), wohnen. "Sie wird nicht in Beatrices Haus in den Cotswolds einziehen. Eugenies Haus in Portugal ist eine Option, während sie nach einer passenden Unterkunft sucht."

Umzugswagen vor Royal-Lodge gesichtet

Laut Bericht wurde Andrew Mountbatten-Windsor seine Royal Lodge am 30. Oktober 2025 fristgerecht gekündigt - am Tag, als ihm sein älterer Bruder König Charles III. (77) alle Titel aberkannte. Die Frist lief auf zwölf Monate. In den letzten Tagen seien nun Umzugswagen an den Toren der Royal Lodge gesichtet worden, während auf der Marsh Farm Renovierungsarbeiten stattfanden, unter anderem die Installation von Sicherheitsbeleuchtung und Zäunen. Auf dieser Farm in Sandringham soll Andrew demnächst einziehen.

In der gekündigten Royal-Lodge in Windsor mit 30 Zimmern lebten Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson seit 2004. Das Anwesen musste Andrew nach öffentlichem Aufschrei aufgeben, auch weil bekannt wurde, dass er für die Immobilie nur eine sehr niedrige, symbolische Miete zahlte.

Andrew legte 2019 seine royalen Pflichten nieder, nachdem sein Interview in der Sendung "Newsnight" über seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) für Aufsehen gesorgt hatte. Die Veröffentlichung von Dokumenten aus Epsteins Nachlass durch die US-Regierung führte zu weiterer Kritik an seiner Beziehung zu dem Finanzier. Als Charles seinem Bruder im Oktober 2025 seine Titel entzog, verlor auch Sarah Ferguson ihren Höflichkeitstitel "Herzogin von York". Der Status und die Titel der beiden Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) als Königliche Hoheiten blieben von den Änderungen jedoch unberührt.