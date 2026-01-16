Laut einer anonymen Quelle soll Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor am 25. Januar 2026 aus seiner Royal-Lodge ausziehen. Dort wurden bereits Umzugswagen gesichtet, während beim neuen Anwesen Renovierungsarbeiten stattfinden. Wo Ex-Frau Sarah Ferguson unterkommt, ist noch unklar.
Der Auszugstermin aus der Royal-Lodge in Windsor von Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) soll nun feststehen. Dies berichtet das britische "Hello!"-Magazin unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Diese sagte dem Magazin: "Andrew und Sarah müssen bis zum 25. Januar ausziehen".