Skandalauftritte und Entlobung inklusive: Megan Fox und Machine Gun Kelly werden Eltern: Ihre wilde Lovestory

Dieses Paar ist immer für einen Skandal gut: Seit Schauspielerin Megan Fox (38) und Rapper Machine Gun Kelly (34) 2020 zusammenkamen, sorgten sie für viel Aufmerksamkeit durch heiße Liebesschwüre, blutige Rituale und skandalöse Auftritte. Auf die beiden Stars scheint das Motto "Es geht nicht mit-, aber auch nicht ohne einander" perfekt zuzutreffen. Nach einer traumatischen Fehlgeburt und rätselhaften Entlobung fanden sie offensichtlich wieder zusammen. Ist das Baby nun das Happy End ihrer komplizierten Liebe?

Sie verliebten sich am Filmset Hals über Kopf

Bereits der Beziehungsauftakt fand unter schwierigen Voraussetzungen statt. Sie lernten sich im März 2020 am Set des Indie-Thrillers "Midnight in the Switchgrass" kennen - damals war Fox noch mit dem Schauspieler Brian Austin Green (51) verheiratet, mit dem sie drei Söhne hat. Dass sie ihn zugunsten des Rappers verließ, brachte ihr viel Kritik ein.

Lesen Sie auch

Green hingegen reagierte auf die Trennung mit Verständnis: "Ich kann nicht böse auf sie sein, denn sie hat nicht darum gebeten, so zu fühlen", sagte er in einem Podcast. Das Paar musste jedoch von Anfang an ein Patchworkleben führen, das viele Herausforderungen mit sich brachte. Auch Machine Gun Kelly hat bereits eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung.

Gegenseite Liebesschwüre

Im Juli 2020 gaben Megan Fox und Machine Gun Kelly im Podcast "Give Them Lala ... With Randall" von Lala Kent und Randall Emmett ihr erstes gemeinsames Interview und enthüllten ihre Verbundenheit. Die Schauspielerin sagte über das erste Treffen: "Ich wusste sofort, dass er das ist, was ich eine Zwillingsflamme nenne. Eine Zwillingsflamme ist kein Seelenverwandter, sondern eine Seele, die so hoch aufgestiegen ist, dass sie gleichzeitig in zwei verschiedene Körper aufgeteilt werden kann. Ich glaube, wir sind also eigentlich zwei Hälften derselben Seele. Und das habe ich ihm fast sofort gesagt, weil ich es sofort gespürt habe."

Einen Monat später schwärmte er bei Instagram : "Habe auf die Ewigkeit gewartet, um dich wiederzufinden..." Sie beteuerte ihm daraufhin: "Mein Herz gehört dir." In einem Interview mit "Nylon " betonte sie im November 2020: "Ihn zu lieben, ist wie in einen Tsunami oder einen Waldbrand verliebt zu sein. Die Intensität, mit ihm zu verschmelzen, ist einfach überwältigend, und die Bedrohung, die davon ausgeht, ist so mächtig, aber so schön, dass man gar keine andere Wahl hat, als sich ihm mit Ehrfurcht und Dankbarkeit hinzugeben."

Liebes-Tattoos und Blut-Rituale

Kurz darauf gaben sie bei den American Music Awards ihr Pärchen-Debüt auf dem roten Teppich. Megan Fox präsentierte dabei ein neues Schultertattoo mit der Aufschrift "El pistolero" (spanisch für "der Schütze"), das zu Ehren ihres Freundes entstanden sein soll. Unter die Haut ging auch der erste gemeinsame Valentinstag am 14. Februar 2021: Machine Gun Kelly postete eine Galerie mit Bildern und Videos zu Ehren seiner Frau, darunter ein Foto einer Halskette, die scheinbar einen Tropfen ihres Blutes enthielt. "Ich trage dein Blut um meinen Hals", schrieb er dazu.

Auch bei den MTV Video Music Awards im September 2021 stellten sie ihre große Leidenschaft füreinander unter Beweis: Am Rande des Events entstanden heiße Zungenkuss-Bilder, die das Paar neben Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (48) zeigten.

Nach über einem Jahr Beziehung machte der Rapper dann im Januar 2022 einen Heiratsantrag. Das Paar gab seine Verlobung mit getrennten Instagram- Postings bekannt. Sie enthüllte, dass sie danach gegenseitig ihr Blut getrunken hätten und bekräftigte später in der britischen Zeitschrift "Glamour": "Es sind nur ein paar Tropfen, aber ja, wir trinken gelegentlich das Blut der anderen, und zwar nur zu rituellen Zwecken."

Der Verlobungsring bestand aus zwei Ringen, die mit kleinen Dornen versehen sind, sodass man das Schmuckstück nur unter Schmerzen ablegen kann. Auch ungewöhnliche Ringfinger-Tattoos ließ sich das Paar im Laufe der Beziehung stecken: Voodoo-Puppen mit aufgesteckten Herzen und sichtbaren Nähten.

Krise statt Hochzeit

Rund ein Jahr nach der Verlobung gab es dann statt einer Hochzeit erste Krisengerüchte. Kurz nach den Grammys 2023 versetzte Fox ihre Fans in Rage, als sie auf Instagram andeutete, dass sich das Paar getrennt habe. Ein Insider sagte später, das Paar habe sich gestritten und Fox sei "sehr verärgert" und wolle nicht mehr mit MGK sprechen. Im März 2023 erschien die Schauspielerin allein zur Oscar-Afterparty von "Vanity Fair" und trug dabei auffälligerweise keinen Verlobungsring.

Danach gab es einiges öffentliches Rätselraten über den Beziehungsstand. Denn die beiden tauchten immer mal wieder auch zusammen bei Veranstaltungen auf. Anfang 2024 bestätigte Megan Fox, dass die Verlobung aufgelöst wurde. Zuvor hatte sie im November 2023 verraten, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Das sei für sie und den Musiker "sehr schwierig" gewesen, berichtete sie in der US-Sendung "Good Morning America".

Musikvideo heizte Spekulationen um Liebes-Comeback und Baby an

Die Stars scheinen sich jedoch trotz der Herausforderungen nie aus den Augen verloren zu haben. Im Sommer 2024 trat sie in seinem Musikvideo zu "Lonely Road" auf. Darin war sie als schwangere Frau zu sehen, was für allerhand Spekulationen sorgte. Am 11. November gab sie dann in einem Posting auf Instagram bekannt, dass sie tatsächlich wieder schwanger ist.

"Nichts ist jemals wirklich verloren. Willkommen zurück", schrieb sie zu einem Bild von sich, das ihren Babybauch zeigt - ein Text-Auszug aus dem MGK-Song "Last November" über die Fehlgeburt des Paares. Die Zeichen stehen nach den turbulenten vier Jahren nun also auf Familienglück. Sogar die Verlobte von Brian Austin Green und Mutter seines fünften Sohnes, Sharna Burgess (39), schickte umgehend Glückwünsche und schrieb: "Willkommen Kleines, wir freuen uns alle so, dich kennenzulernen."