Landauf, landab gilt Rutesheim als Musterknabe unter den Kommunen. Hier stimmt die Kasse, die Bewohner nörgeln nicht oder nur ganz wenig. Und selbst im Gemeinderat herrscht Friede, Freude, Eierkuchen. Paradiesische Zustände, möchte man meinen. Und dann sowas: Im Rathaus ist eine Mäuseplage ausgebrochen!!!

Aufgedeckt haben den Skandal die Gumpa-Hexa, und das ausgerechnet am Schmotzigen. Da bleibt für Oberhex Andreas Flöck und die Seinen keine lange Zeit zum Zaudern: Die Mäuse müssen weg, und zwar sofort. Am Donnerstagmittag sieht es auf dem Platz vor der Hochburg von Obermaus Susi Widmaier aus wie bei einem Heimspiel von Borussia Dortmund: Überall gelb-schwarze Gestalten. Nur dass es kein Fußballfans sind, sondern schauderhafte Gumpa-Hexa, vereint mit dem gemeinsamen Ziel, die Mäuseplage sozusagen auszumerzen.

Lesen Sie auch

Die Herrscherin im Käfig

Doch die Herrscherin des Rathauses ist für ihre List bekannt: Während sich ihr Kanzler Martin Killinger und die Beamtenschar im Mäusegewand fast schon ihrem Schicksal ergeben haben, bemächtigt sich die Meisterin aller Bürger eines Häs der Hexen, und will so unerkannt in der Menge entkommen. Doch die Gumpa-Hexa, nicht minder voller List, haben den perfiden Plan längst durchschaut, und stecken sie in den Käfig, in den zuvor schon Mäuserich Killinger gezerrt wurde.

Dennoch wollen die Hexen Gnade vor Recht ergehen lassen: Bleibt doch nicht nur ihnen, sondern auch vielen Geschäftsleuten kaum noch Geld für ein Bier: Deshalb muss die Gewerbesteuer gesenkt werden, fordert die Hexen-Anklägerin Melanie Tilhard. Aber Obermaus Susi denkt nicht dran. Auch dem Vorschlag zur Güte, wieder eine Strandbar auf dem Marktplatz einzurichten, zeigt sie die kalte Schulter: Wenn schon Bar, dann bitteschön im Rathaus-Foyer für After-Work-Drinks.

Als Obermaus Susi dann auch noch den modischen Vorschlag der Pullover aus Schaffell abschmettert, weil die Mäuse ja selbst ein dickes Fell haben, ist das Maß voll: Die Gumpa-Hexa blasen zum Angriff und stürmen das Rathaus mit Mann und Maus. Immerhin bringen sie zur Siegesfeier Käse mit: Das freut nicht nur Obermaus Susi.

Ortsvorsteherin Martina Reisser als Königin Foto: Simon Granville

Neue Königin in Warmbronn

Ein paar Kilometer weiter geht es nicht minder rustikal zur Sache. Dort versuchen die Warmbronner Beerlesklopfer die Macht an sich zu reißen. Dabei stoßen Marc Schäfer und die Seinen auf besonders erbitterten Widerstand: Eine neue Königin sitzt auf dem Thron. Martina, mit bürgerlichem Namen Reisser, hat große Pläne. Denn dass ihr Warmbronner Imperium vor einem halben Jahrhundert von den Leonberger Kaisern okkupiert wurde, damit will sie sich bis heute nicht abfinden und hat kurzerhand das Königreich Warmbronn wieder ausgerufen.

Das beeindruckt die Beerlesklopfer nicht im geringsten. Selbst der Burggraben, gefüllt mit Eltinger Wein, kann die Truppen der Narrenzunft nicht aufhalten. Die Königin Martina muss ihren Traum vom eigenständigen Reich erstmal begraben. Da aber auch der Kaiser von Leonberg am Pferdemarkt von den Waldhexen gestürzt wurde, haben jetzt die Beerlesklopfer bis Aschermittwoch das Sagen.