Wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein war der britische Politiker Peter Mandelson bereits von seinem Botschafter-Posten in den USA abberufen worden. Jetzt folgt der nächste Schritt.
London - In der Affäre um den verurteilten amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat der britische Politiker und ehemalige Botschafter in den USA, Peter Mandelson, seine Mitgliedschaft in der Labour-Partei gekündigt. Nach neuen Behauptungen über seine Verbindung zu Epstein wolle er der britischen Regierungspartei "weitere Peinlichkeiten" ersparen, schrieb der Politiker laut einem Bericht der Nachrichtenagentur PA in einem Brief an die Partei.