Er ist das schwarze Schaf der norwegischen Königsfamilie: Jetzt startet der Prozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit. Alles, was man über Marius Borg Høiby und die Vorwürfe wissen muss.
Oslo - Für die norwegische Königsfamilie ist der Prozess gegen Marius Borg Høiby der größte Skandal in jüngerer Zeit. Gewalt, Drogen und schwere Sexualdelikte - die Vorwürfe gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit sind heftig und bestimmen seit dem Sommer 2024 die Schlagzeilen. Ab Dienstag muss sich Høiby vor Gericht verantworten.