Skandal um Ex-Prinz Andrew: Plant Netflix The Crown-Fortsetzung?

Insidern zufolge liefert sich Hollywood ein Wettrennen um die Verfilmung des Andrew-Skandals. Netflix erwägt offenbar, seine Emmy-prämierte Serie "The Crown" fortzuführen.
Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar - ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag - hat nicht nur das britische Königshaus in seinen Grundfesten erschüttert. Auch in Hollywood sorgt der Fall für hektische Betriebsamkeit. Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf verschiedene Insider-Quellen berichtet, soll der Streaming-Gigant Netflix derzeit erwägen, seine vielfach preisgekrönte Erfolgsserie "The Crown" zurückzubringen, um die Geschichte rund um Andrews Verhaftung und die jüngsten Ereignisse zu erzählen.