Skandal-Schauspieler enthüllt: Zeitweise obdachlos: Shia LaBeouf lebte im Central Park

1 Shia LaBeouf blickt auf eine dunkle Zeit zurück. Foto: IMAGO/Bestimage

Shia LaBeouf hat in einem offenen Interview über eine besonders schwierige Phase in seinem Leben gesprochen. Er erzählte, dass er zeitweise im New Yorker Central Park gelebt habe und in dieser Zeit auch Steroide konsumierte.











Link kopiert



Vor einem Jahr ist Shia LaBeouf (38) zum Katholizismus übergetreten und möchte nun gemeinsam mit seiner Frau Mia Goth (31) ein ruhigeres Leben führen. Früher sorgte der skandalumwitterte Schauspieler vor allem mit seinem unsteten Lebensstil für Schlagzeilen. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" gab er jetzt preis, dass er sogar eine Zeit lang im New Yorker Central Park geschlafen habe.