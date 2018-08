Kollegah überrascht in Stuttgart Skandal-Rapper äußert sich zu Eklat bei Echo-Verleihung

Von Uwe Bogen 04. August 2018 - 18:07 Uhr

Überraschend ist der Skandal-Rapper Kollegah am Samstag bei der Ladeneröffnung zweier Freunde von ihm in Stuttgart aufgetaucht. Auf die Frage eines Fotografes, ob der Eklat bei der Echo-Verleihung ein „Werbeding“ gewesen sei, sagte der 34-Jährige: „Ja, das war kalkuliert.“





Stuttgart - Die etwa 500 jungen Männer, die in der Schlange vor dem neuen Laden der Social-Media-Stars und Fitness-Gurus Tim Gabel und Nico Lazaridis alias Inscope21 an der Hauptstätter Straße unweit des Österreichischen Platzes standen, ahnten nichts davon. Sie wollten die ersten sein, um kostenlos ein T-Shirt ihrer Idole zu ergattern. Dann fuhr plötzlich eine Limousine der S-Klasse in der AMG-Version vor. Herren mit breiten Schultern öffneten die hintere Autotür – und ein ebenfalls breitschultriger Mann stieg aus. Es war Kollegah, der in der Gangsta-Rap-Szene „Boss“ genannt wird. Ein Johlen und Pfeifen setzte ein. Unzählige Smartphones wurden gezückt.

„Wir mussten den Besuch von Kollegah streng geheimhalten“, sagte Philipp Deutsch, Teilhaber des neuen Geschäfts, „sonst wären so viele Leute gekommen wie zum Sommerfest.“ Sicherheitskräfte hielten die etwa 500 Fans – so gut wie keine Mädchen waren darunter – zurück. Alle blieben friedlich hinter der Absperrung, sodass der Überraschungsgast mit seinen Kumpels Tim Gabel und Inscope21 in den Laden gehen konnte. Im Inneren wurde Kollegah von dem Fotografen Andreas Engelhard gefragt, ob der Eklat bei der Echo-Preis-Verleihung nicht ein „Werbeding“ gewesen sei. Der Rapper nickte und sagte: „Ja, das war kalkuliert.“

Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Mit der Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ sowie weitere Songtexte aus dem Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ hatten Kollegah und Farid Bang im April 2018 bei der Verleihung des Musikpreises Echo einen Skandal ausgelöst. Nachdem 53 Einzelpersonen Strafanzeige gegen die Rapper erstattet hatten, setzte international eine hitzige Debatte über die Grenzen der Kunstfreiheit im Musikgenre „Gangsta-Rap“ ein. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf teilte vor kurzem mit, man werde nicht weiter ermitteln. Die beanstandeten Liedtexte seien eine „überwiegend zusammenhanglose Aneinanderreihung vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt- und Sexphantasien in Reimform, die ersichtlich geleitet von dem Bestreben sind, die typischen Merkmale der Musikrichtung des ,Gangsta-Rap’ bestmöglich zu erfüllen“, so die Richter. Strafrechtlich relevant seien die Inhalte nicht.

Fans in Stuttgart verteidigten Kollegah. „Er ist kein Rassist und nicht schwulenfeindlich“, meint einer der Besucher, „er ist nur ein guter Geschäftsmann.“ Sekt gab es nicht zum Anstoßen bei der Laden-Eröffnung. Denn die Fitness-Freunde trinken überhaupt keinen Alkohol. Man stieß mit Eiweißshakes an.