Sizilien: Flugbetrieb in Catania wegen Ätna-Ausbruchs zeitweise eingeschränkt

Flugbetrieb in Catania wegen Ätna-Ausbruchs zeitweise eingeschränkt

1 Lava bricht im Jahr 2023 aus dem schneebedeckten Vulkan Ätna. Der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania hat nach einem Ausbruch des Vulkans seinen Betrieb zeitweise stark eingeschränkt. Foto: dpa/Giuseppe Di Stefano

Der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania hat nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna seinen Betrieb zeitweise stark eingeschränkt. Der Betreiber warnte vor anhaltenden Verspätungen.











Link kopiert



Der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania hat nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna seinen Betrieb zeitweise stark eingeschränkt. Der Betreiber des Airports Catania-Fontanarossa hatte am Sonntagmorgen einen Teilbereich des Flughafens geschlossen und die Zahl der Landungen auf sechs pro Stunde eingeschränkt, am späten Nachmittag wurden die Einschränkungen wieder aufgehoben. Italiens Nationales Institut für Geophysik und Vulkanologie (INVG) hatte von einem Lavastrom und einer rund zehn Kilometer hohen Aschewolke berichtet, die am Sonntagmorgen vom Ätna ausgestoßen worden waren.