Viele Mandatsträger hängen an der Präsenz

Sitzungen in Zeiten von Corona

1 Knapp zwei Drittel der Kreisräte haben an der Sitzung im Ludwigsburger Forum persönlich teilgenommen, der Rest virtuell. Foto: factum/Simon Granville

Die Coronaverordnung lässt Sitzung in persönlicher Anwesenheit zu. Landrat Dietmar Allgaier warb bei den Kreisräten um digitale Teilnahme. Rund ein Drittel folgte seiner Bitte.









Ludwigsburg - Die Coronapandemie hat in vielen Bereichen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens neue Wege aufgezeigt. Seit Monaten wird Schülern im Fernunterricht Wissen vermittelt. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vernetzen sich digital, um Entscheidungen zu treffen. Teamsbesprechungen in Unternehmen sind ebenfalls längst an der Tagesordnung. Etwas schwerer tut sich hingegen die Kommunalpolitik – zumindest stellenweise.