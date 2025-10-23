Sitzung im Landtag: Harsche Kritik an der Aufarbeitung des Turnskandals im Land

Wie wird der Ende 2024 bekannt gewordene Turnskandal im Rahmen einer Arbeitsgruppe zeitlich und inhaltlich aufgearbeitet? Darüber wurde am Donnerstag heftig diskutiert.
Um den so genannten Turnskandal ist es eher ruhig geworden in den vergangenen Wochen – aber: Am Donnerstag gab es gleich doppelten Grund, sich den bedenklichen Geschehnissen im Turnsport, die Ende 2024 öffentlich wurden, zu widmen. Am Arbeitsgericht Stuttgart ging es um die Klage eines einst freigestellten Trainers gegen seine Freistellung. Am Nachmittag dann war die Aufarbeitung der Umstände – unter anderem am Kunstturnforum Stuttgart – im Landtag ein Thema.