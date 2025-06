1 Experten erwarten, dass die US-Notenbank den Leitzins bei ihrer Sitzung am Mittwoch nicht antasten wird. (Archivbild) Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Trump will unbedingt einen niedrigeren Leitzins. Doch seine Zollpolitik verunsichert die Märkte. Die Notenbank dürfte erst mal die weitere Entwicklung abwarten.











Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) entscheidet in ihrer heutigen Sitzung über die Höhe des Leitzinses. Aktuell liegt dieser in der weltgrößten Volkswirtschaft in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent.