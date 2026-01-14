Nach seiner Verhaftung sieht sich Timothy Busfield mit einem neuen Vorwurf konfrontiert. Er soll vor einigen Jahren eine 16-Jährige missbraucht haben.
Gegen den bereits inhaftierten Timothy Busfield (68) ist ein neuer Vorwurf publik geworden. Nur einen Tag, nachdem sich der US-amerikanische Schauspieler der Polizei in Albuquerque gestellt hatte, wird bekannt, dass der "The West Wing"-Darsteller vor Jahren auch ein damals 16-jähriges Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Das geht aus einem Antrag auf Untersuchungshaft hervor, der dem "People"-Magazin vorliegt.