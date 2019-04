1 Der Park der Villa Reitzenstein ist am 27. April geöffnet. Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg

Dort spazieren gehen, wo Ministerpräsident Winfried Kretschmann arbeitet: Am Samstag, 27. April, ist der Park der Villa Reitzenstein wieder für Besucher geöffnet.

Stuttgart - Der Park der Villa Reitzenstein öffnet 2019 an 14 Samstagen. Beginn ist am 27. April von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Es folgen Öffnungen am 11. und 25. Mai, 1., 22. und 29. Juni, 13. und 20. Juli, 3. und 24. August, 14. und 28. September, 12. und 26. Oktober. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 27. April, um 12 Uhr eine Führung mit Vizeregierungssprecher Arne Braun, für die keine Anmeldung erforderlich ist. Um 14 und 15.30 Uhr finden Gartenführungen statt, zu denen man sich unter 07 11 / 21 53 - 230 oder buergerpark@stm.bwl.de anmelden muss. Bis 2013 war der Park am Sitz des Ministerpräsidenten für Bürger tabu. Seitdem kommen jährlich mehr als 7000 Besucher.