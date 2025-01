Situation nicht ernst: Nach Skiausflug: Norwegens Königin Sonja im Krankenhaus

Norwegens Königin Sonja (87) wurde offenbar zur Beobachtung in das Krankenhaus von Lillehammer eingeliefert. Wie "NRK" unter Berufung auf das Königshaus berichtet, hatte sie während eines Skiausflugs Vorhofflimmern bekommen. Weiter heißt es demnach, dass die Situation nicht als ernst angesehen werde. Die Königin sei in guter Verfassung, berichtet auch "VG" unter Berufung auf den Palast.

Königsfamilie liebt die Pisten von Lillehammer

Die norwegische Königsfamilie sei im Winter oft in Lillehammer, um dort Ski zu fahren, so "NRK". Noch am vergangenen Donnerstag nahm Königin Sonja Termine wahr, Medienberichten zufolge soll sie aber in nächster Zeit keine Verpflichtungen haben.

Zuletzt hatte Sonjas Ehemann, Norwegens König Harald (87), mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte vergangenes Jahr angekündigt, seine öffentlichen Auftritte zu reduzieren. Wie der Palast damals mitteilte, wird der 87-jährige Monarch sein Programm aus Altersgründen einschränken.

König Harald kämpfte mit Infektion

Im Februar 2024, wenige Tage nach seinem 87. Geburtstag, hatte das Königshaus auf seiner Homepage mitgeteilt, dass der Monarch in ein Krankenhaus in Malaysia eingeliefert werden musste. Er war während seines Urlaubs erkrankt und musste mit einer Infektion in die Klinik. Er bekam einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt und wurde dann zurück in die Heimat geflogen. In Oslo unterzog er sich einer weiteren Operation, bei der ihm ein dauerhafter Herzschrittmacher implantiert wurde. Im April nahm er seine Arbeit wieder auf.