Situation in New York

1 Wählt oft den unkonventionellen Weg: Donald Trump Foto: Evan El-Amin/shutterstock.com

Statt sich wegen der Corona-Krise mit Experten zu beraten, wendet sich Donald Trump scheinbar lieber an Jennifer Lopez und Alex Rodriguez.

US-Präsident Donald Trump (73) hat sich angeblich mit dem ehemaligen Baseball-Profi Alex Rodriguez (44) wegen des sich in den USA rasch ausbreitenden Coronavirus' beraten. Laut John Santucci und Katherine Faulders von "ABC News" rief Trump den Yankees-Star aus dem Oval Office an, um dessen Rat und den seiner Freundin, US-Entertainerin Jennifer Lopez (50), einzuholen. Das berichtete unter anderem "USA Today".

"Das Coronavirus Handbuch: So schützen Sie sich richtig" jetzt hier bestellen

Nachdem sich das Virus auch in den USA immer weiter ausbreitet, soll Trump zu Beginn der Woche zum Telefon gegriffen haben und den Ex-Yankees-Star zur Situation speziell in New York - Epizentrum der Corona-Krise in Amerika - befragt haben. Das sei Teil von Trumps laufender Aktion "mit Wirtschaftsführern und anderen darüber zu sprechen, wie das Land mit der Pandemie umgeht", twitterte ABC-Reporterin Katherine Faulders.

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.