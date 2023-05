1 Einige Tiere, die während der Corona-Pandemie unbedacht angeschafft worden sind, landen aktuell wieder im Tierheim (Archivbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

In einigen Tierheimen in Deutschland werden momentan viele Vierbeiner zurückgegeben, die in der Pandemie angeschafft wurden – mancherorts gibt es bereits einen Aufnahmestopp. Wie ist die Situation in den Tierheimen der Region Stuttgart?









Stuttgart - Während der Corona-Pandemie haben Haustiere an Beliebtheit gewonnen. Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschland lebten 2020 knapp eine Million Vierbeiner mehr in deutschen Haushalten als im Jahr zuvor. Mittlerweile werden jedoch einige der im Lockdown angeschafften Tiere wieder abgegeben. Manche Tierheime in Deutschland sehen sich inzwischen bereits gezwungen, einen Aufnahmestopp zu verhängen. Wie ist die Lage in den Einrichtungen in Stuttgart und Umgebung?