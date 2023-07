1 Im Beobachtungszimmer im Ludwigsburger Klinikum überwachen Monitore den Blutzucker, Puls und Blutdruck der Patienten. Foto: Martin Stollberg

Zunehmend rufen im Ludwigsburger Krankenhaus besorgte Menschen wegen der Covid-19-Lage an. Deshalb stellen die Kliniken des Verbunds täglich online, wie viele Betten noch frei sind. Die Lage spitzt sich auch in Gerlingen zu.









Ludwigsburg - Alarmismus ist nicht sein Ding. Aber zur derzeitigen Belegung mit Covid-19-Patienten sagt Alexander Tsongas, Sprecher der Regionalen Kliniken Holding (RKH), doch: „Wir sind in einer durchaus angespannten Situation.“ Von den 39 Betten auf der Covid-Normalstation in Ludwigsburgs Klinikum waren am Dienstag 35 mit Covid-Patienten belegt. In die Intensiv- und Überwachungsstationen wurde bereits ein zusätzliches Bett samt Monitor geschoben, so dass es dort nun 60 Plätze gibt. Zu dieser Überbelegung tragen 14 Covid-19-Patienten bei.