Kornwestheim/Marbach/Gerlingen - Es ist eine überaus sinnvolle Regelung: Da Jungen und Mädchen an Schulen ohnehin getestet werden, sollen diese nach dem Willen des Kultusministeriums auch für Freizeitangebote im Sportverein oder in der Musikschule gelten, damit die Kinder keinen Test-Marathon bestreiten müssen. In seiner neuesten Corona-Verordnung hat das Ministerium den Schulen auferlegt, auf Verlangen der Eltern ihren Kindern einen negativen Corona-Schnelltest zu bescheinigen. Dieser gilt nicht nur 24 Stunden wie ein normaler Bürgertest, sondern sogar 60 Stunden. Nach der ersten Woche ziehen die Schulen im Kreis Ludwigsburg alles in allem eine zufriedenstellende Bilanz: Es war wegen der Kurzfristigkeit der Aufgabe überaus herausfordernd, hat aber im Großen und Ganzen gut geklappt.