Situation der Kurden in Syrien: Undav, Haftbefehl und weitere Prominente unterschreiben offenen Brief

Die Menschenrechtsorganisation Hawar.help macht in einem offenen Brief auf die Eskalation in Syrien aufmerksam. Viele Prominente unterschreiben. Was gefordert wird.
Die Menschenrechtsorganisation HAWAR.help hat einen offenen Brief an deutsche und europäische Entscheidungsträger aus der Politik sowie an die deutsche Zivilgesellschaft veröffentlicht. In dem Brief macht die Organisation auf die derzeitige Eskalation in der Region Rojava in Nord- und Ostsyrien und die damit verbundene Gefahr für Kurdinnen und Kurden aufmerksam. Der Brief wurde von vielen Prominenten unterschrieben – unter anderem von VfB-Profi Deniz Undav und dem Rapper Aykut Anhan alias Haftbefehl, die beide kurdische Wurzeln haben, sowie von der Stuttgarter Schauspielerin Natalia Wörner.