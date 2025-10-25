Sirikit ist tot: Thailand trauert um einstige Königin

Thailands Königinmutter Sirikit ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Die Ehefrau von König Bhumibol Adulyadej starb am Freitag in einem Krankenhaus in Bangkok. König Maha Vajiralongkorn ordnete eine einjährige Trauerzeit an.
Ein ganzes Land trauert um seine Königinmutter. Sirikit, die Witwe von König Bhumibol Adulyadej, ist am Freitag im Alter von 93 Jahren in einem Krankenhaus in Bangkok gestorben. Das teilte das königliche Hofamt mit. Seit dem 17. Oktober hatte sie an einer Blutinfektion gelitten, der sie trotz aller medizinischen Bemühungen erlag.