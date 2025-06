Sir Christopher Airy trat Stelle 1990 an: Der ehemalige Privatsekretär von Diana und Charles ist tot

1 Prinzessin Diana war die erste Ehefrau des heutigen Königs Charles. 1992 gaben sie ihre Trennung bekannt. Foto: imago/United Archives

Sir Christopher Airy, der ehemalige Privatsekretär von Diana und Charles, ist mit 91 Jahren gestorben. Er diente dem Paar in der Zeit, als ihre Ehe bereits schwer belastet war.











Er dürfte hinter den Palastmauern so einiges mitbekommen haben: Generalmajor Sir Christopher Airy war knapp ein Jahr lang der Privatsekretär von Prinzessin Diana (1961-1997) und König Charles (76) - zu einer Zeit, in der ihre Ehe bereits stark in der Krise steckte. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, starb der einstige Palastmitarbeiter bereits am 7. April im Alter von 91 Jahren.