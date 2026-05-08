Sinzig: Geiselnahme in Bank beendet – Polizei befreit zwei Menschen unverletzt

Die Geiselnahme in einer Bank in Sinzig ist nach Polizeiangaben beendet worden. Täter hätten sich bei einer Durchsuchung des Gebäudes nicht mehr am Tatort befunden, so die Polizei.
Die Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig ist nach Polizeiangaben am Freitag ohne Verletzte beendet worden. Der oder die mutmaßlichen Täter befanden sich bei einer Durchsuchung des Gebäudes durch Spezialkräfte nicht mehr im Gebäude, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Zwei in einem Tresorraum eingeschlossene Geiseln seien unverletzt befreit worden.