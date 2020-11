Attacke in Stuttgart Bad Cannstatt 33-Jähriger wirft mit Dachziegeln um sich – Sechs Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in Bad Cannstatt eskaliert die Situation: Ein 33-Jähriger attackiert eine Familie im Treppenhaus. Dann flieht er vor der Polizei aufs Dach und springt aus zehn Metern Höhe in die Tiefe.