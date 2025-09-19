Sinkender Alkoholkonsum: Werbung für und Warnung vor Wein

1 Auch für Wein zuständig: Agrarminister Peter Hauk Foto: dpa

Der Alkoholkonsum sinkt – das freut das Gesundheitsministerium. Doch das Agrarministerium will den Absatz von heimischem Wein ankurbeln. Ein Zielkonflikt?











Link kopiert



Es war ein Patzer, der einem alten Hasen wie Peter Hauk (CDU) eigentlich nicht unterlaufen sollte. Erste preschte der Stuttgarter Agrarminister mit der Ankündigung vor, schon 2026 bei Winzern eine Pflichtabgabe zu erheben; damit wolle man die Vermarktung von heimischem Wein verbessern. Dann, wenige Tage später, ruderte er nach Gegenwind aus Branche und Politik kleinlaut zurück: Schnellschüsse verböten sich, man entwickele nun in Ruhe ein Gesamtkonzept. „Dramatisch rückläufig“ sei der regionale Weinkonsum, stand über Hauks Erklärung. Die Deutschen tränken nicht nur weniger Wein, sondern auch immer weniger Wein aus Deutschland: gerade noch vierzig Prozent. Weine aus Württemberg und Baden aber müssten „wieder ein Renner werden“.