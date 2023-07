1 Beim Vermieten kommt es nicht nur darauf an, wer in die Wohnung einzieht. Potenzielle Eigentümer sollten sich klar sein, welche Kosten auf sie zukommen. Foto: imago images/Gutschalk Foto:

Der Klimaschutz bedeutet für viele Eigentümer Mehrausgaben. Wer jetzt noch investiert, muss außerdem die Folgen des Zinsanstiegs berücksichtigen.









Wohnungen sind knapp und teuer, vor allem in Ballungsgebieten wie dem Großraum Stuttgart. Seit Jahren übersteigt die Zahl der Wohnungssuchenden in den Metropolregionen, aber auch in kleineren Universitätsstädten das Angebot. Goldene Zeiten für Vermieter – so sollte man meinen. Doch aus Sicht der Betroffenen stellt sich das anders dar: Vermieten lohne sich nicht mehr, befanden in einer Erhebung des Forsa-Instituts im Auftrag unserer Zeitung immerhin 30 Prozent der befragten Vermieter in Stuttgart und Umgebung. Jeder Fünfte will seine bislang vermietete Immobilie verkaufen.