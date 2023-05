1 Das Tragen von Mund-Nase-Schutz hat laut Einschätzung eines Experten vom Landesgesundheitsamt in Stuttgart einen großen Effekt, was die sinkende Ausbreitung des Coronavirus angeht. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist seit einiger Zeit gering. Doch was genau hat dazu beigetragen? Und warum sind die Zahlen nach den ersten Lockerungen der Beschränkungen nicht wieder stärker angestiegen?









Stuttgart - In der Bundesregierung wird derzeit heftig über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise diskutiert. Viele Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden bereits gelockert. Negative Folgen sind bis jetzt größtenteils ausgeblieben, die Zahlen der Neuinfektionen sind nicht rapide angestiegen. Das muss aber nicht so bleiben, warnen Experten. Wie sie den derzeitigen Zustand bewerten, erklären wir in dieser Übersicht.