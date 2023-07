7 Das gute Wetter lockte einige am Montag in die Innenstadt. Foto:

Ludwigsburg - Böblingen war als Erstes in der Region Stuttgart dran, die Landeshauptstadt hat in der vergangenen Woche einen Schritt zurück in Richtung Normalität gemacht – und an diesem Montag auch der Kreis Ludwigsburg. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 gelegen hatte, trat der erste von insgesamt drei Öffnungsschritten in Kraft.