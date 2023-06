Der Musiker veröffentlichte am Freitag seine neue Single „So Bad“. Kurze Zeit später postete er ein Bild einer Person mit Panda-Maske in High Heels. Was steckt dahinter?

Cro hat sich nach seinem Nummer-1-Album „11:11“ mit einer neuen Single zurückgemeldet. „So Bad“ lautet das neueste Lied des Rappers und Sängers. Für das Online-Magazin „Headliner“, das zum Ticket-Dienstleister Eventim gehört, ist klar: Der Musiker mit der Panda-Maske ist verliebt. Dort verweist man auf unter anderem auf Textpassagen des Songs: „Und jedes Mal, wenn du smilst, jedes Mal, wenn du schreibst, hab’ ich Goosebumps.“ Oder auch: „Ich lass’ dich nie mehr alleine, nie mеhr alleine, nein.“

Spekulationen löst jedoch nicht nur der Song selbst aus, sondern auch seine Beiträge auf Social Media. Am Sonntagabend veröffentliche er auf Instagram ein Bild, das eine Person mit Pandamaske zeigt, die in einem weißen Auto sitzt und High Heels trägt. Nach weniger als einem Tag hat das Bild bereits fast 40.000 Gefällt-mir-Angaben. Wer sich hinter der Maske versteckt, darüber lässt Cro seine Fans im Dunkeln.

Ist die Person im Bikini auch die Person in den High Heels?

Schon am Tag zuvor hatte Cro ein Bild auf Instagram gepostet, auf dem eine Person teilweise zu sehen ist, ohne dass man dabei das Gesicht sieht. Offenbar eine Frau – liegt auf einem hellen Handtuch, daneben: Lippenstift und Pandamaske. Ob es die gleiche Person wie auf dem anderen Bild ist, lässt sich nicht sagen.

Ob der öffentlichkeitsscheue Musiker tatsächlich verliebt ist oder eine neue Freundin hat, ist nach aktuellem Stand also völlig unklar. Klar ist jedoch, dass Cro mit seiner neusten Single zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Die Single „So Bad“ reiht sich nahtlos in die lange Liste an Deutschrapsongs mit catchy Pop-Refrains des Musikers ein – auch wenn es diesmal nicht für einen Platz in den TopTen der deutschen Charts gereicht hat.