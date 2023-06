1 Otto Waalkes ist immer für ein Spaß zu haben. Foto: Imago / /Oliver Ruhnke

30 Jahre nach der Erstveröffentlichung der Single „Friesenjung“ stürmt Otto Waalkes mit der Neuauflage die deutschen Charts. Warum das Lied plötzlich in aller Munde ist.









Otto Waalkes ist kein Unbekannter in den deutschen Charts. In der Vergangenheit schaffte es der vielseitige Unterhalter immer wieder mit seinen LPs in die Musik-Bestenliste. Nur mit einer Hitsingle wollte es nie so recht klappen. Bis zu vergangenem Freitag. An dem Tag stieg Waalkes mit der Single „Friesenjung“ auf Platz drei in die deutschen Charts ein.