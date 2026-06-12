Der ehemalige "DSDS"-Sieger Mark Medlock meldet sich mit neuer Single und neuem Album zurück. Mit "Back into the Sun" will er den Soundtrack für den Sommer liefern.
Der ehemalige "DSDS"-Sieger Mark Medlock (47) möchte zurück an den Sonnenplatz der Charts. Gelingen soll das mit seinem neuen Album "Back into the Sun", aus dem er an diesem 12. Juni die gleichnamige Single veröffentlicht hat. Die gesamte Platte ist "nach einer Phase kreativer Weiterentwicklung" entstanden und enthält laut Pressemitteilung sowohl neue als auch bekannte Songs des Künstlers.