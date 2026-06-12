Der ehemalige "DSDS"-Sieger Mark Medlock meldet sich mit neuer Single und neuem Album zurück. Mit "Back into the Sun" will er den Soundtrack für den Sommer liefern.

Der ehemalige "DSDS"-Sieger Mark Medlock (47) möchte zurück an den Sonnenplatz der Charts. Gelingen soll das mit seinem neuen Album "Back into the Sun", aus dem er an diesem 12. Juni die gleichnamige Single veröffentlicht hat. Die gesamte Platte ist "nach einer Phase kreativer Weiterentwicklung" entstanden und enthält laut Pressemitteilung sowohl neue als auch bekannte Songs des Künstlers.

Der Titeltrack "Back into the Sun" bildet folglich den ersten Vorgeschmack auf das Album und steht exemplarisch für die positiven Vibes, die es vermitteln will. Der musikalische Mix enthält laut Mitteilung Pop-, Latin- und Dance-Elemente, die den passenden Soundtrack für den Sommer bilden sollen. Veröffentlicht wird das Album am 14. August dieses Jahres, es enthält insgesamt zwölf Tracks.

Auch ein Bühnen-Comeback ist geplant

Doch nicht nur im Tonstudio feierte Medlock ein Comeback. Via Instagram kündigte Ende April sein Manager, Markus Krampe (55), an, dass der "DSDS"-Sieger von 2007 wieder auf die Bühne gehen wird. "Jetzt darf ich's euch endlich verraten. Ich bin unheimlich stolz darauf, diesen unfassbar talentierten Sonnenschein nach über einem Jahrzehnt wieder auf Deutschlands Bühnen zurückzubringen [...]. Ich freue mich auf die gemeinsame Reise."

Wenig später meldete sich Mark Medlock persönlich und von den Reaktionen überwältigt bei seinen Followerinnen und Followern auf Instagram: "Erstmal alles verdauen und einkaufen gehen. Ihr seid alle total irre. Hätte nie gedacht, dass sich so viele Menschen freuen, dass ich wieder auf die Bühne gehe", schreibt er zu einem Foto, das ihn strahlend in einem Auto zeigt. Markus Krampe habe jetzt den Job mit den Bühnen in der Hand und sein neuer Produzent müsse liefern, fügt er hinzu.

Eines steht für ihn dabei allerdings auch fest: Dieter Bohlen (72), der ihn einst zum Star machte, wird bei diesem Kapitel nicht mehr dabei sein. Bis 2011 hatten Medlock und der Pop-Titan eng zusammengearbeitet, bevor sich beide Seiten einvernehmlich trennten. Heute ist von der einstigen Erfolgspartnerschaft nicht mehr viel übrig. "Ich habe heute keinen Kontakt mehr zu Dieter", sagte Medlock der "Bild"-Zeitung.

Die Termine der "Back into the Sun - Sommer Tour": 13. Juni (Oberhausen, Inselfieber), 27. Juni (Köln, Rainbowfestival) sowie 5. September (Hockenheim, Glücksgefühle).