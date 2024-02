Singhbräu zieht um: Weilheimer Bier zieht nach Weilheim

1 Daniel Singh (links) und Danilo Paulus freuen sich über mehr Platz. Foto: /Karin Ait Atmane

Der Weilheimer Daniel Singh produziert seit 2018 Bier – bisher allerdings in einer Brauerei in Sulzbach an der Murr. Jetzt hat er mit seinem Kollegen Danilo Paulus die Kessel in einem alten Bauernhaus in Weilheim aufgestellt. Der geplante Ausschank hat ein besonderes Ambiente.











Es schadet nichts, die eigene Brauanlage schon mal komplett auseinander und wieder zusammengebaut zu haben. „Wir kennen jetzt jede Pumpe, jede Dichtung, jeden Schalter auswendig“, sagt Daniel Singh, der Diplom-Braumeister und Gründer von Singhbräu. Der Weilheimer hat 2018, noch während seines Studiums, begonnen, eigenes Bier herzustellen. Seit 2021 ist Danilo Paulus mit von der Partie. Bisher nutzten die beiden die Schlösslebrauerei in Sulzbach an der Murr, das Ziel sei aber immer gewesen, nach Weilheim umzuziehen, so Singh. Als sich vor drei Jahren die Gelegenheit bot, dort in der Oberen Grabenstraße ein altes Bauernhaus zu kaufen, griff er zu. Die Vorplanung samt Nutzungsänderung dauerten ein Jahr, der Umbau selbst zwei Jahre.