Singen: Neun Verletzte bei Wohnhausbrand

1 Am Sonntagabend konnte die Feuerwehr einen Brand in Singen löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In einem Singener Mehrfamilienhaus brennt es. Neun Menschen werden leicht verletzt. Der Schaden beträgt mindestens 100.000 Euro.











Neun Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses im Kreis Konstanz leicht verletzt worden. Drei von ihnen wurden am Sonntagabend mit einer Drehleiter aus dem verrauchten Haus in Singen gerettet, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Bis Mittag haben alle das Krankenhaus wieder verlassen, wie eine Polizeisprecherin sagte.