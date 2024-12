Singen im Kreis Konstanz: Viertelmillion Euro Schaden nach Brand in Garage – Polizei ermittelt

Viertelmillion Euro Schaden nach Brand in Garage – Polizei ermittelt

In Singen am Hohentwiel (Kreis Konstanz) hat eine Garage gebrannt, die privat als Autowerkstatt genutzt wurde. Ein Anwohner bemerkte am Sonntagabend, dass Rauch aus der Garage im Industriegebiet kam, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort waren demnach mehr als Hundert Einsatzkräfte im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus und den Rest des Garagengebäudes übergreifen.