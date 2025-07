Weltmeisterschaft: Sensationeller Erfolg: Elendt gewinnt Gold bei Schwimm-WM

2 Anna Elendt feiert mit der deutschen Fahne. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Anna Elendt gewinnt in Singapur Gold. Schon zuvor erklärt sie, warum es ihr derzeit besser geht als in den vergangenen Jahren. Dass es so gut läuft, ist eine Schwimm-Sensation.











Singapur - Anna Elendt schaute ungläubig auf die Anzeigetafel und war völlig perplex. Nach ihrem Gold-Coup hüpfte die 23-Jährige aus dem Wasser und verdrückte - eingehüllt in eine Deutschland-Fahne - eine Freudenträne. Elendt hat völlig überraschend die Goldmedaille bei der Schwimm-WM über 100 Meter Brust gewonnen. Sie schlug in Singapur nach 1:05,19 Minuten an. Damit siegte sie vor Kate Douglass aus den USA und Bronzegewinnerin Tang Qianting aus China.