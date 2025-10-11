Singalong im Proton: Laut, schief, aus vollem Herzen – Partygäste singen begeistert 90er-Hits

Von Cher bis zu den Backstreet Boys: Beim Singalong im Kulturquartier des Proton Stuttgart steht der Spaß am gemeinsamen Singen im Vordergrund. Was sagen die Gäste zum Mitsingkonzert?
Kaum erklingt der erste Ton, ist die Stimmung sofort elektrisiert: Hände schnellen in die Luft, Hüften wiegen sich im Takt und Stimmbänder sind längst warmgesungen. Das Proton Stuttgart wird zu einem einzigen, mitreißenden Klangkörper. Sofort ist klar: Heute Abend wird gemeinsam gesungen - laut, schief, aber aus vollem Herzen.