Sinfonietta Waiblingen: Andrea Ikker beim Adventskonzert in der Michaelskirche

Andrea Ikker hat als Schülerin mit der Sinfonietta Waiblingen gespielt und später als Flötistin Karriere gemacht. Nun kehrt sie für zwei Adventskonzerte ins Remstal zurück.
Für ihre zwei Aventskonzerte am 6. und 7. Dezember in der Waiblinger Michaelskirche hat sich die Sinfonietta Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) dieses Mal eine Solistin ins Boot geholt, mit der sie eine langjährige Freundschaft verbindet. Die in Schorndorf aufgewachsene Andrea Ikker stand schon als 13-Jährige mit dem Orchester auf der Bühne und ist danach immer wieder bei Sommer- und Adventskonzerten aufgetreten.